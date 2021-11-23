Россия будет "адекватно реагировать" на введение санкций против "Северного потока-2", - Лавров

Россия будет "адекватно реагировать" на введение новых санкций США по газопроводу "Северный поток-2".

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Приметой времени уже много лет стало использование большинством государств Запада во главе с американцами политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд, по поводу и без повода", - сказал он во вторник, 23 ноября.

По словам министра, "вопиющий пример - это то, что творят с "Северным потоком 2". "Со своей стороны реагируем на подобные недружественные шаги выверено, адекватно, руководствуемся задачами устойчивого поддержания отечественной экономики", - подчеркнул глава российского МИД.

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Как отметил Лавров, при этом Россия старается продвинуть "собственную, позитивную повестку дня для обеспечения равноправного взаимодействия и баланса интересов в международных экономических отношениях без какой-либо дискриминации".

Ранее 23 ноября стало известно, что власти США намерены расширить санкционный список, нацеленный против "Северного потока-2".