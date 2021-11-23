Суд разрешил заочное следствие против экс-командующего ВМС Березовского, перешедшего на службу к россиянам

Шевченковский районный суд Киева разрешил заочное следствие против бывшего Командующего Военно-Морскими Силами Украины Дениса Березовского. Он перешел на службу к россиянам и сейчас занимает должность замкомандующего Тихоокеанским флотом РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Указано, что 18 ноября суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в рамках уголовного производства против Березовского. Он подозревается в госизмене и создании преступной организации.

Более того, правоохранители опубликовали повестку на допрос экс-командующему ВМС. Он должен явиться 24 ноября в Херсон для того, чтобы ознакомится с материалами дела, получить обвинительный акт и сообщение о подозрении.

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Напомним, Березовский был назначен командующим ВМС 1 марта 2014 года во время захвата Крыма Россией, но уже на следующий день предал присягу Украине и переметнулся к противнику.

В РФ его назначили заместителем Командующего Тихоокеанского флота и повысили до вице-адмирала.