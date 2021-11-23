"Нафтогаз" приветствует решение США о введении санкций против участников проекта "Северный поток-2"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК.
"Россия сейчас в полной мере использует газ как геополитическое оружие против Украины и против других европейских стран. Мы видим рекордно высокие цены, поскольку Россия умышленно сократила поставки в Европу. Путин прямо заявляет: если хотите получать больше газа - должны позволить, чтобы "Северный поток- 2" работал, и речь не идет даже о соблюдении европейского законодательства. Санкции США – мощный инструмент, крайне важный, чтобы остановить использование газа как оружия", - подчеркнул глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.
По его словам, заявления о введении действенных санкций против "Северного потока-2" только в случае войны могут рассматриваться Россией как приглашение к военной агрессии.
"Сложно поверить, что в случае полномасштабной войны, и при этом газ будет идти в обход Украины, кто-то сможет сказать европейцам: "Ребята, вам придется остаться без российского газа, потому что мы вводим санкции против "Северного потока-2", - добавил Витренко.