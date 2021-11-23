Маас о встрече в нормандском формате: Мяч для решения существующих противоречий лежит на поле Москвы. ЕС здесь будет говорить одним голосом

Необходимо вести диалог с теми, кто не разделяет европейские ценности, ведь "максимальное давление" и попытки изоляции, политика "разъединения" или настаивание на собственном моральном превосходстве редко ведут к цели в международной политике.

Об этом заявил и.о. министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время Берлинского внешнеполитического форума, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дипломат напомнил, что недавно Россия отказалась от встречи министров иностранных дел "Нормандского формата".

"Эти процессы показывают, что мяч для решения существующих противоречий лежит на поле Москвы. Европейский Союз будет здесь говорить одним голосом, я в этом твердо убежден", - заявил глава немецкого МИД.

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При этом он убежден в необходимости вести диалог с теми, кто не разделяет европейские ценности, ведь максимальное давление и попытки изоляции, политика разъединения или настаивание на собственном моральном превосходстве редко ведут к цели в международной политике. Поэтому важно, чтобы Германия выступала за дипломатические решения конфликтов и противоречий во всем мире – даже если это изначально вызывает внутриполитическое непонимание или критику, заметил дипломат. Он добавил, что Германия никогда не будет защищать свои ценности с позиции слабого, ведь ее экономика сильна, общество – стабильно, государство – дееспособно, у Берлина есть сильные партнеры и союзники в Европейском Союзе, НАТО и во всем мире.

Глава МИД ФРГ заявил, что хотя его страна и готова продолжать брать на себя международную ответственность в будущем, но понятно, что "рычаги влияния на другие страны имеют пределы, а... экспорт приемлемых для нас форм правления не может быть единственной целью немецкой внешней политики".

"Вместе с тем немецкая внешняя политика должна поставить перед собой реалистичные цели в будущем, которые отвечают четко определенным немецким интересам: пора покончить с иллюзиями", - заявил Маас.