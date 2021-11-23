В 2022 году на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" будут доступны регулярные перевозки, - Минреинтеграции
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"В настоящее время ГП Минреинтеграции уже решает вопрос размещения автостанции на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" и налаживания автобусного сообщения от сервисных зон КПВВ на ВОТ и выезда из нее. Вице-премьер-министр отметила, что рассматривается возможность приобретения четырех электромобилей для указанных КПВВ, которые будут перевозить людей", – говорится в сообщении.
"Нам нужно предложить легальный путь. Нелегальные перевозчики появляются тогда, когда легальный путь не работает и никто это не контролирует. Именно это мы обсуждали вчера на заседании с правоохранительными органами Херсонской области и АР Крым. Мы уже готовы объявить конкурс на приобретение электромобилей в январе, поэтому к февралю этот вопрос перевозки, когда мы говорим от нуля и к населенным пунктам, будет решен", – отметила Верещук.