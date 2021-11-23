До конца зимы все вакцинируются, переболеют или умрут, - министр здравоохранения ФРГ Шпан
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью ВВС-Украина.
"До конца зимы каждый в Германии будет вакцинирован, переболеет или умрет", - заявил он.
Для Германии это уже четвертая мощная волна – количество новых заражений стремительно растет, и многие больницы заполнены больными.
За предыдущие сутки в стране зафиксировали 30 643 новых случая - на 7000 больше, чем было неделю назад. Это один из самых высоких уровней в мире. (Аналогичный показатель в Украине был 7464. Население Украины – более 41 млн человек, Германии – 83 млн человек).
В то же время Германия имеет один из самых низких уровней вакцинации в Западной Европе – только 68% населения полностью привиты.
В Германии уже усиливают карантинные ограничения, запрещая доступ невакцинированных в определенные места, а известные немецкие Рождественские базары в нескольких федеральных землях, включая Баварию и Саксонию, в этом году отменили.
Йенс Шпан также заявил, что он лично против введения обязательной прививки против ковида, однако назвал вакцинацию "моральной обязанностью", потому что прививка или ее отсутствие у кого-то влияет на других.
"Свобода означает ответственность, вакцинироваться – это обязанность перед обществом", - пояснил чиновник.
Он также заявил, что последняя волна коронавируса вызвана распространением чрезвычайно заразного штамма "Дельта", и что "невакцинированным в течение следующих нескольких месяцев не будет защиты".
В Германии большей популярностью пользуется произведенная в стране вакцина Pfizer/BioNTech, однако ее запасы заканчиваются.
Поэтому Йенс Шпан также использовал пресс-конференцию, чтобы прорекламировать американскую Moderna, назвав ее "Роллс-Ройсом" в мире вакцин. Он предостерег, что в последующие месяцы срок действия около 16 млн доз этой вакцины может подойти к концу, а ее так и не используют.
Кроме того, страна ожидает решения ЕС по разрешению вакцинации детей от 5 до 11 лет.
С начала пандемии в Германии коронавирусом заболели более 5,4 млн человек, свыше 99 тысяч умерли.