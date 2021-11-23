Штамм "Дельта", отказ от вакцинации и ослабления карантина, - ВОЗ о причинах вспышки COVID-19 в Европе

В Европе зафиксирован высокий уровень заболеваемости коронавирусом. На это влияют три фактора.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения доктор Ганс Клюге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, высокому уровню заболеваемости COVID-19 в Европе способствуют штамм "Дельта", отказ от вакцинации и ослабление карантинных ограничений.

По словам представителя ВОЗ, сегодня ситуация с COVID в Европе и Центральной Азии очень серьезная.

"Нас ждет суровая зима, но мы не должны оставаться без надежды, потому что все мы - правительства, органы здравоохранения, отдельные лица - можем принять решительные меры для стабилизации пандемии", - подчеркнул Клюге.

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