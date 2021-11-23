Зеленский 1 декабря выступит с посланием к Раде (обновлено)
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Президент Владимир Зеленский планирует 1 декабря выступить с посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.
Об этом сообщил в Telegram глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"В соответствии со статьей 106 Конституции Украины предлагаю заслушать на пленарном заседании Верховной Рады Украины 1 декабря 2021 года послание президента Украины Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров подтвердил эту информацию "Интерфакс-Украина".
"Традиционное послание президента состоится 1 декабря", – сказал он.