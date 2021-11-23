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Зеленский 1 декабря выступит с посланием к Раде (обновлено)

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Зеленский 1 декабря выступит с посланием к Раде (обновлено)
Президент Владимир Зеленский планирует 1 декабря выступить с посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Об этом сообщил в Telegram глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии со статьей 106 Конституции Украины предлагаю заслушать на пленарном заседании Верховной Рады Украины 1 декабря 2021 года послание президента Украины Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров подтвердил эту информацию "Интерфакс-Украина".

"Традиционное послание президента состоится 1 декабря", – сказал он.

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Зеленский 1 декабря выступит с посланием к Раде 01

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Топ комментарии

  • MausMike
  • Antton Pappayev 2b91d7e0
    Президент Володимир Зеленський планує 1 грудня виступити із посланням до Верховної ради.

    Трибуну подготовили?

  • Владимир Иванец
    Пусть лучше последнее слово на суде репетирует. Привлечет авторский цех квартала-95, чтобы прикольненько. Чтобы пожизненное с конфискацией ему судья со смехом всандалил.
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