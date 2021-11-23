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Бустерную дозу не введут, пока не вакцинируют 50% населения, - Минздрав

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Бустерную дозу не введут, пока не вакцинируют 50% населения, - Минздрав
Бустерная доза в Украине будет введена согласно рекомендациям ВОЗ, но не ранее, чем против COVID-19, будет провакцинировано по меньшей мере 50% населения.

Об этом сказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида 23 ноября на открытии центра вакцинации в мечети Ар-Рахма в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Пока официально только 5 стран разрешили использование бустерной дозы. Позиция ВОЗ пока не использовать бустерную дозу. Мы на постоянном контакте с ВОЗ, и когда будет такая необходимость, мы будем следовать их рекомендациям и вводить бустерную дозу. Но это будет не раньше, чем будет провакцинировано 50% населения", - отметил Комарида.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав рассмотрит вопрос третьей дозы COVID-вакцины после вакцинации более 50% населения.

А впоследствии Ляшко заявил, что необходимо иметь 70% привитого населения.

Несколько позже глава Минздрава отметил, что в Украине будут вводить бустерную (третью) дозу вакцины тогда, когда по крайней мере один раз прививки от коронавируса получат минимум 60% взрослого населения.

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Топ комментарии

  • Eugen Mk
    Ну єто же очень просто на самом деле. Счас ковидобесы будут обвинять не ширнутых в том, что из-за них они не могут очередную дозу отхватить.
  • Привет
    К тому моменту четверть из ныне вакцинированных превратятся в невакцинированых....их зеленый сертификат в дие потеряет цвет...а бумажный перестанет действовать..со всеми вытекающими из этого...
    Не возможность пользоваться транспортом...ходить на работу...и так далее...
    Как они бедненькие это переживут....я даже не знаю...😀
  • Eugen Mk
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