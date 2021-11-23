ДТЭК временно обесточивал Апелляционную палату ВАКС, рассматривающую дело по расследованию схемы Роттердам+

Утром 23 ноября в помещении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда произошло отключение электроэнергии без предварительного уведомления суда.

Об этом отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП ВАКС в фейсбуке.

"По информации на сайте ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" электроэнергия будет отсутствовать до 19:00. Участники судебных производств имеют возможность подать документы в суд по почте и электронной почте. Регистрация процессуальных документов будет осуществляться сразу после возобновления электроснабжения", - отмечалось в сообщении.

Час назад в фейсбуке учреждения появилось сообщение о том, что в Апелляционной палате возобновлено электроснабжение.

"В настоящее время электроснабжение возобновлено и суд продолжает работу в штатном режиме", - пишут в пресс-службе.

Отметим, что при отключении электроэнергии на ЦПК появилось следующее сообщение: "ДТЭК без предупреждения отключил Апелляционную палату Антикорсуда от электроэнергии. Наши читатели предполагают, что сообщение от компании Ахметова выглядело так: "Электроэнергия будет отсутствовать с 10:00 и до закрытия дела по Роттердам+. Это плановое отключение. С уважением, ваш ДТЭК". Напомним, 1 декабря Апелляционная палата ВАКС рассмотрит апелляцию на решение судьи Широкой не возобновлять расследование схемы Роттердам+. Среди фигурантов производства - два топменеджера ДТЭК".