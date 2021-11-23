ОП потребовал от организаторов конференции в Галифаксе отменить приглашение Порошенко, - Елисеев

Дипломат заявил, что Офис Зеленского "прибег к интригам".

Офис Президента Зеленского "фактически шантажировал" организаторов Международной конференции безопасности в Галифаксе с требованием не допустить к ней пятого президента Петра Порошенко. Об этом в эфире радио "НВ" заявил украинский дипломат Константин Елисеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Комментируя итоги конференции, Елисеев отметил, что участие официальной делегации от Украины могло бы быть более существенным, "если бы не интриги со стороны Банковой".

"Возникает вопрос, насколько украинская сторона здесь активно сработала. Я здесь вынужден, как говорится, добавить ложку дегтя. Почему? Потому что неожиданно возникла такая не очень удобная ситуация для Украины. Организаторы пригласили, конечно, официальных представителей из Киева. И, к сожалению, официальный Киев перед началом конференции начал шантажировать организаторов конференции, канадскую сторону: мол, условием участия высокой делегации будет то, что они отзовут приглашение, направленное пятому президенту Порошенко для участия в этой конференции", – сообщил Елисеев.

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Дипломат добавил, что организаторы конференции "на этот шантаж не пошли", приглашения не отозвали.

"И как следствие для того, чтобы, как говорится, сбалансировать участие пятого президента, в авральном порядке на эту конференцию была направлена ​​делегация во главе с секретарем СНБО Даниловым", – констатирует дипломат.

На вопрос ведущего, планировалось ли предварительно участие президента Зеленского, Елисеев ответил: "Я не готов комментировать. Планировался там, я так понимаю, министр иностранных дел".

"Единственное, мне как представителю Украины было не очень приятно слушать от организаторов намеки, что в условиях, когда действительно реальна угроза второй фазы вторжения России на территорию Украины вместо того, чтобы заниматься консолидацией патриотических, проевропейских, демократических сил внутри государства, мы пытаемся показывать разногласия между нами и выдвигать непонятные претензии к канадской стороне", – резюмировал Елисеев.

Напомним, 18 ноября Порошенко вылетел на форум безопасности в Канаде.

Отметим, что международный форум безопасности 2021 года состоялся в канадском Галифаксе. На него съехались высшие чиновники стран, главы военных ведомств и дипломаты.

Порошенко встретился с президентом Всемирного конгресса украинцев Павлом Гродом и руководством украинской общины Канады, в частности Конгресса украинцев Канады. Кроме проблем нацбезопасности, речь шла о коррупции и свободе слова в Украине.