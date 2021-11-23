ФСБ РФ заявляет, что подросток в Казани готовил нападение на школу по указанию украинца
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Несовершеннолетнего задержали в Казани, дома у него обнаружили пневматическую винтовку.
Об этом сообщили в ФСБ России, передает Цензор.НЕТ.
Российские спецслужбы заявляют, что предупредили вооруженное нападение на одно из казанских учебных заведений и задержали несовершеннолетнего.
У него дома обнаружили пневматическую винтовку, а также "средства связи" с запросом о переработке ее на боевое оружие в поисковике.
"Согласно полученным показаниям задержанного, к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера "Телеграмм" Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины", - говорится в сообщении ФСБ.
Дело расследуют по статье о приготовлении к убийству двух или более лиц УК РФ.