Новости

ФСБ РФ заявляет, что подросток в Казани готовил нападение на школу по указанию украинца

7 46550
ФСБ РФ заявляет, что подросток в Казани готовил нападение на школу по указанию украинца
Несовершеннолетнего задержали в Казани, дома у него обнаружили пневматическую винтовку.

Об этом сообщили в ФСБ России, передает Цензор.НЕТ.

Российские спецслужбы заявляют, что предупредили вооруженное нападение на одно из казанских учебных заведений и задержали несовершеннолетнего.

У него дома обнаружили пневматическую винтовку, а также "средства связи" с запросом о переработке ее на боевое оружие в поисковике.

Читайте также: По ушам пускали ток, мозги закипали и глаза взрывались: заключенный в оккупированном Крыму журналист Есипенко рассказал о жестоких пытках со стороны ФСБ

"Согласно полученным показаниям задержанного, к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера "Телеграмм" Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины", - говорится в сообщении ФСБ.

Дело расследуют по статье о приготовлении к убийству двух или более лиц УК РФ.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Антип61
    И систематически, намазав живот ядом, он прогуливался по Красной площади - готовил покушение на Главпедофила всея Рассеи...
  • Орест Орест
    Неубедительно..... Взорвите пару домов с кацапами....
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Боже, яка нісенитниця. Та чому дивуватися - кацапи вони і є кацапи. Дивно що ще візиток Яроша не знайшли.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости