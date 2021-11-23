Один из батальонов в зоне ООС уже 3 недели не получает горючего, - Бутусов
Об этом рассказал заместитель командира одного из батальонов, слова которого приводит в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"В зону ООС зашли 4 ноября. До сих пор на жизнедеятельность не получили ни одного литра горючего. Подвозим техническую воду для помывки личного состава, продукты, хлеб, дрова и тому подобное из оставшегося в баках при выезде. Это уже край. Военнослужащие вынуждены со своих денег покупать", - рассказал он.
По словам военнослужащего, командование вынуждает их подавать бесконечные бумаги на получение горючего.
"Пишите заявку". Написали. Горючего и смазочных материалов нет. Тогда опять выдумывают: "Пишите доклад на жизнедеятельность на месяц". Написали. "Давайте справку сколько нужно на жизнь на 5 суток". Написали. Затем: "Нет, давайте снова на баковую. Что? А, уже подавали? А тогда сосчитайте какие у вас остатки". А топлива нет", - поделился он.
Заместитель командира батальона добавил, что оказался в подобной ситуации впервые с 2015 года.
"Три недели без горючего – и это при том, что начальник ГУР МО К.Буданов заявил о российском наступлении в январе. Почему власти не решают тогда неотложные вопросы обеспечения накануне масштабных боевых действий? Что будет с техникой без запасов горючего после начала активных боевых действий, и кто тогда будет отвечать за последствия?" – добавляет от себя Бутусов.