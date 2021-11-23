Сегодня возможны ограничения в работе трех станций "Киевского метрополитена"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
Так, перед началом игры, которая начнется в 19.45, возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А по завершении возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. "Киевский метрополитен" приносит извинения за возможные неудобства и призывает соблюдать масочный режим.
Напомним, что запрещена перевозка пассажиров в столичном метро (кроме лиц до 18 лет) без отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа; или "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата; или документа об излечении лица от указанной болезни.