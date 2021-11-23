Сегодня возможны ограничения в работе трех станций "Киевского метрополитена"

Сегодня, 23 ноября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Бавария" (Мюнхен) возможны некоторые изменения в работе столичного метро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

Так, перед началом игры, которая начнется в 19.45, возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А по завершении возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. "Киевский метрополитен" приносит извинения за возможные неудобства и призывает соблюдать масочный режим.

Напомним, что запрещена перевозка пассажиров в столичном метро (кроме лиц до 18 лет) без отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа; или "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата; или документа об излечении лица от указанной болезни.

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