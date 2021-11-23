До конца года будут вакцинированы 40% взрослых украинцев, - Ляшко

По словам главы Минздрава Украины, мы постепенно приближаемся к целям, поставленным Всемирной организацией здравоохранения в борьбе против COVID-19: вакцинация 40% взрослого населения страны к концу 2021 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, во время брифинга во вторник Виктор Ляшко заявил, что в нашей стране почти достигнут сорокапроцентный показатель прививки против коронавируса среди взрослого населения.

С начала вакцинации, начатой ​​в конце февраля 2021 года, в Украине по меньшей мере одну прививку сделали 12 914 333 человека.

По мнению министра здравоохранения, до конца года сорокапроцентная граница будет преодолена, поскольку среднестатистический показатель суточной прививки достигает почти 250 тысяч. В настоящее время иммунизировано более 10 025 360 украинцев.

Минздрав призывает украинцев вакцинироваться, предварительно записываясь у семейных врачей, в сервисе Helsi, по номеру контакт-центра Минздрава 0800602019. Для людей с низкой мобильностью существует возможность вызвать бригаду по вакцинации домой. Это можно сделать звонком в контакт-центр или обратившись к семейному врачу, с которым была заключена декларация.

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