И.о. главы Харьковской ОГА Скакун о готовности к вторжению войск РФ: В терробороне у нас более 3 тысяч человек в боеспособном состоянии

Власти Харьковщины проводят совещания с командованием всех подразделений территориальной обороны на фоне сообщений о возможном вторжении войск Российской Федерации на территорию Украины.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил и.о. главы Харьковской областной администрации Александр Скакун.

"Получаю информацию от органов внутренних дел, от Госпогранслужбы, от Нацполиции о ситуации на государственной границе Украины в Харьковской области. Согласно анализу этой информации, данным СБУ, мы планируем неотложные меры по обеспечению обороноспособности региона в целом", - рассказал Скакун.

По словам и.о. председателя Харьковской ОГА, на прошлой неделе было собрано совещание в закрытом режиме, на котором присутствовали представители Нацполиции, СБУ и Госпогранслужбы.

"Мы проработали все вероятные риски и вопросы по поддержанию пограничного режима и наших совместных мер по обороне государственной границы Украины в целом. В среду или четверг мной был совершен облет участка государственной границы Украины в пределах Харьковской области. Этот облет я совершил совместно с командованием четвертого пограничного отряда. Мы полностью промониторили ситуацию, видим, что она пока спокойная, но проработали риски, которые могут появиться на тех или иных участках границы, проделали дорожную карту, понимая, что мы должны сделать в той или иной ситуации", - пояснил Скакун.

"Кроме того, в субботу собрал нашу терроборону, нами было проведено совещание с командованием всех подразделений территориальной обороны и лидерами патриотических общественных формирований. Обсудили ряд вопросов, имеем более 3 тысяч человек в боеспособном состоянии. Поэтому мы запланировали, наверное, на следующей неделе первые активные тренировки, которые можно было бы применять вблизи границы. Это все укладывается в философию по охране государственной границы. С терробороной впервые проговариваем именно нашу с ними работу на границе. Будут такие учения", - добавил и.о. Харьковской ОГА.

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что Российская Федерация может решиться на полномасштабное вторжение на севере, востоке и юге Украины уже в январе-феврале следующего года.