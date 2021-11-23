Цемах был настолько ценным свидетелем, что на Украину впервые давили западные министры, – Грозев

Колишній начальник окупаційної "бригади протиповітряної оборони ДНР" Володимир Цемах був надзвичайно цінним свідком у справі про збиття малазійського літака Boeing 777.

Об этом главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев сказал в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

"Это очень ценный свидетель. Это не только мое мнение, но и мнение прокуроров и следователей. Он был так ценен, что впервые в молодой истории министры западных стран напрямую пытались давить на ваше правительство и на ваш Офис президента, чтобы что-то не делать... Я знаю, что были такие разговоры накануне [выдачи Цемаха России]", – сказал Грозев.



По его мнению, существуют два объяснения, почему украинские власти согласились передать Цемаха. Первое, которое Грозев назвал "невинным", связано с обменом удерживаемыми лицами.

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"Россия, признавая свое преступление и важность убрать этого свидетеля, сказала: "Мы не выпустим всех этих невинних людей, которых мы держим здесь, если вы не выдадите нам именно этого человека. Другие нас не интересуют". Невинное объяснение заключается в том, что правительство решает не жертвовать этими людьми и пожертвовать отношениями с западными партнерами и отдать этого свидетеля", – предположил расследователь.



Другое, "менее невинное объяснение", – это трусость, продолжил он. Грозев считает, что украинские власти могли испугаться давления России, мол, если он настолько важен для Кремля, то нужно выполнить его требование, иначе в будущем будут проблемы.



"Но очень сложно войти в голову человека и понять мотивацию", – подчеркнул Грозев.

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Он сказал, что на месте украинской власти он бы отложил передачу Цемаха России.



"Я бы его полностью, как это называется в правоохранительных органах, "операционализировал". То есть я бы его допросил, отдал бы его судебному следователю [в Нидерланды]... Правда, здесь, конечно же, Цемах должен был согласиться говорить. А насколько я понимаю, раз он понял, что есть шанс, что Россия его вытащит, он перестал говорить. Поэтому здесь правильный ход был бы, скорее всего, занять очень-очень агрессивную публичную позицию: "Мы его не отдаем". Так, чтобы он поверил в это, и допросить его", – сказал Грозев.



Уже после этого, по его мнению, Цемаха можно было передавать России.