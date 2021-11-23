Один украинский воин ранен на Донбассе. С начала суток войска РФ трижды открывали огонь, - штаб ООС
1 4225
С начала суток российско-оккупационные войска совершили три обстрела на Донбассе, ранение получил один украинский воин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В направлении Зайцевого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Верхнеторецкого русские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Шумов враг открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.