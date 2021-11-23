Нарушитель ПДД напал на полицейского в Киеве: теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы

Злоумышленник, управляя мопедом, нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться от правоохранителей. Во время задержания нарушитель повредил полицейскому руку. За совершенное фигурант может провести до пяти лет за решеткой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Патрулируя территорию Святошинского района столицы, инспекторы полиции заметили на улице Котельникова мопед "Ямаха", водитель которого нарушил правила дорожного движения. Патрульные подали нарушителю сигнал об остановке, однако последний не отреагировал и начал убегать, совершая опасные маневры.

Правоохранители в считанные минуты догнали водителя, который по законному требованию предоставить документы для проверки начал хватать инспектора полиции за форменную одежду и толкать. Во время задержания фигурант сопротивлялся полицейскому и в дальнейшем нанес 26-летнему лейтенанту полиции телесные повреждения.

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Ранее не судимый местный житель, 1981 года рождения, был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. А потерпевшего с травмой руки доставили в медицинское учреждение, где прооперировали.

Следственным отделом Святошинского управления полиции проводится досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. По согласованию с окружной прокуратурой фигуранту поставлено в известность о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.