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Россия с удовольствием отдаст Украине Донбасс, но не Крым, - журналист Bellingcat Грозев

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Россия с удовольствием отдаст Украине Донбасс, но не Крым, - журналист Bellingcat Грозев
Фото: Гордон
Прогноз о будущем украинских Донбасса и Крыма озвучил главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat, болгарский журналист Христо Грозев, ставший главным источником информации о "Вагнергейте".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-издание "Гордон", в котором 23 ноября 2021 года анонсировано интервью с автором серии расследований о преступлениях российских властей Грозевым.

Что касается возвращения части оккупированных материковых земель Украины, он объяснил следующее: "Россия с удовольствием отдаст Донбасс, потому что не знает, как его интегрировать и как финансировать эту интеграцию".

Для возвращения Крыма, по мнению журналиста, придется применять жесткие действия, которые, вероятно, могут привести к смене власти в Российской Федерации. Для этого нужно более пяти лет, не меньше.

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"Чтобы она отдала Крым, считаю, должно быть принуждение к этому. Никаких мягких сценариев для этого не появится. Почти уверен, что если будет смена власти [в России] – а она будет, – потом будет возможность подписать глобальный пакт мира с новым правителем. Надеюсь, это будет не один [правитель], а коалиция", – предположил расследователь Грозев.

Топ комментарии

  • IgorYakovlevich
    Это ежу понятно, что ввп с радостью спихнет Донбасс обратно, но на своих условиях.
  • Мистер Икс 00711c20
    Всё падлы отдадут ,и Крым и Донбасс и Кубань в придачу ...
  • я гражданин Украины
    прийде час все виддасть ...- и Кубань теж....
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