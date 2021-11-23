Зеленский назначил оппоблоковца и бывшего менеджера Ахметова - Ростислава Шурму заместителем руководителя Офиса Президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №592/2021 о назначении Ростислава Шурмы заместителем руководителя Офиса главы государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Как сообщается, в этой должности Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности Офиса Президента.

"Среди приоритетных задач - подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности", - рассказал заместитель руководителя Офиса главы государства.

Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове. Окончил Национальный университет Киево-Могилянская академия (экономика и предпринимательство) и Киевский экономический университет им. Гетмана ("экономическая теория").

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В течение 15 лет работал в промышленности. В 2012-2019 гг. занимал должность генерального директора завода "Запорожсталь". Является членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Отметим, что отцом Ростислава Шурмы является бывший народный депутат от "Оппозиционного блока" Игорь Шурма, в свое время активно поддерживавший экс-президента Виктора Януковича. Игорь Шурма был одним из 59 депутатов, подписавших представление, на основании которого Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении, которая обязывала госслужащих давать объяснения об источниках их доходов и доходах членов их семей. Уголовная ответственность за незаконное обогащение в Украине была введена в 2015 году. Это было одним из требований ЕС по выполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.

Кроме того, Шурма-старший отказывается признавать "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями, объясняя это тем, что "в каждой среде есть плохие люди". Кроме того, в Верховной Раде в свое время не голосовал за признание России страной-агрессором, объяснив это тем, что "страны Европы этого пока не признали".