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Украина дошла до пика и находится на плато, - "слуга народа" Радуцкий о ситуации с COVID-19

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Украина дошла до пика и находится на плато, - "слуга народа" Радуцкий о ситуации с COVID-19
Луганская и Львовская области первыми выйдут из красной зоны в связи с эпидемией коронавируса в Украине, хорошую динамику демонстрирует и Херсонская область.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Если у нас две недели назад было 32 тыс. госпитализированных в неделю, то за прошедшую неделю уже было 24 тыс. Это существенное снижение. Это добавляет оптимизма. Сегодня вся Украина показывает, что мы уже дошли до пика и находимся в состоянии плато. Но чтобы такая динамика была по всей стране – пока это нельзя сказать. Есть две области (Львовская и Луганская. - Ред.), еще неплохую динамику показывает Херсонская область, но она и зашла первой в красную зону и просто раньше прошла пик", - отметил парламентарий.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что выявленные случаи COVID-19 и госпитализации демонстрируют ускорение спада заболеваемости в Украине.

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Топ комментарии

  • Віталій Тарасюк 629297ef
    Ви "підарасти', плато!? Паскуди дітей позастудювали в садочках, школах хоча ще не було морозів. Я, Віталій із міста Гайсин, мою дитину вкладають спати при +16.Де ще так знущаються над майбутнім поколінням? Гнидивсі хто до цього допустив. Я, не ховаюсь і не "бот" мій номер 0674332336 сам заведу за руку і покажу...
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    маски где крадуцкий?
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Ну так і не дивно. Передноворічні підготування починаються вже через тиждень.
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