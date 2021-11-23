Россия уже стоит на пути Сталина, – министр обороны Литвы Анушаускас

Попытки закрыть правозащитную организацию "Мемориал" свидетельствуют о том, что Россия находится на том же пути, по которому прошел в свое время Сталин.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Это организация, которая проделала поразительную работу в политике памяти в России, в объяснении преступлений сталинизма и коммунизма в целом. Ее наработки огромны. Архивы, которые очень важны для самих россиян, огромны", – сказал министр журналистам на Кафедральной площади в Вильнюсе.

"Отмена такой организации показывает, что Россия уже стоит на том пути, каким был Сталин. И не иначе", – добавил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в России пытаются ликвидировать старейшую в стране правозащитную организацию "Мемориал". Генпрокуратура РФ требует закрыть его из-за того, что "Мемориал" не ставил на своих материалах отметку "иноагент". Евросоюз призвал РФ отказаться от планов ликвидации "Мемориала".

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