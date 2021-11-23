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Россия уже стоит на пути Сталина, – министр обороны Литвы Анушаускас

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Россия уже стоит на пути Сталина, – министр обороны Литвы Анушаускас
Попытки закрыть правозащитную организацию "Мемориал" свидетельствуют о том, что Россия находится на том же пути, по которому прошел в свое время Сталин.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Это организация, которая проделала поразительную работу в политике памяти в России, в объяснении преступлений сталинизма и коммунизма в целом. Ее наработки огромны. Архивы, которые очень важны для самих россиян, огромны", – сказал министр журналистам на Кафедральной площади в Вильнюсе.

"Отмена такой организации показывает, что Россия уже стоит на том пути, каким был Сталин. И не иначе", – добавил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в России пытаются ликвидировать старейшую в стране правозащитную организацию "Мемориал". Генпрокуратура РФ требует закрыть его из-за того, что "Мемориал" не ставил на своих материалах отметку "иноагент". Евросоюз призвал РФ отказаться от планов ликвидации "Мемориала".

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Топ комментарии

  • S. Fogger
    Станция Сталинская, переход на станцию Путинская. Осторожно, двери закрываются, следующая станция Гитлеровская.
  • НБ
    *********, уникнувши відповідальності як фашистський режим і співучасник розвязання Другої Світової, ніколи не сходив з "сталінського шляху". Більш того, ми, в Україні, продовжуємо виконувати закритий наказ сталіна про допуск українців до влади в Україні. За цим наказом лише 15% державних, партійних та народногосподарських посад в Україні мали займати етнічні українці. Сьогодні в Кабміні 66% прокацаплених жидів і лише 15,5% етнічних українців. Решта кацапи. То в інтересах кого працює Кабмін ЗЕ? І це при тому що 80% населення України є етнічними українцями. Українці починаючи з 1928 року щоб досягти успіху та професійної самореалізації змушені емігрувати. То може вже пора повернути собі Державу? Відверта зрада жидобільшовиків (космополітів) робить етнічну чистку державної служби нагальною необхідністю. Українці успішні всюди на планеті ... крім України. Навіть *********** керують в основному етнічні українці які там стали хохлами...
  • Kiт Бегемот
    Параллель со Сталиным напрашивается, но на мой взгляд ***** умнее и более циничен - без всех этих идеалов о скорой победе коммунизма.
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