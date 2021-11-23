ЕС намерен запретить компаниям передавать самолеты в аренду "Белавиа", - Мишель

В ЕС намерены запретить европейским компаниям передавать в аренду самолеты для авиакомпании "Белавиа".

Об этом сообщил во вторник глава Европейского Совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наибольшая часть самолетов компании "Белавиа" - это лайнеры, арендованные у компаний из ЕС. Только соответствующее решение будет принято, а это неизбежно, аренда самолетов будет остановлена", - сказал он, выступая в Европарламенте.

Мишель объяснил, что это пример тех мер, которые в настоящее время в ЕС готовят против Беларуси. Других примеров во время выступления он не привел.

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