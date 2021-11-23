Владелец ресторана "Велюр" будет руководить Киевом, если примут закон о столице, - Береза

Зеленский согласился назначить народного депутата от "Слуги народа", владельца ресторана "Велюр" Николая Тищенко главой КГГА после принятия закона о столице.

Об этом пишет в фейсбуке депутат ВР VIII созыва Борислав Береза, ссылаясь на свои источники в Офисе президента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Злые языки с Банковой говорят, что у известного эксперта по молебнам, знатока мест где продают телятину по 20 гривен, а гречку по 12 и просто у суперзвезды моносброда, Николая Тищенко, может начаться новый этап в его карьере. Дело в том, что новых кадров у Зеленского нет, а то, что Тищенко кум Ермака делает его крайне доверенных лицом, несмотря на все скандалы и факапы. Теперь у Николая есть шансы стать тем самым новым главой КМДА после принятия закона о столице, который раскритиковали в Совете Европы. Зеленский согласился назначить его", - написал Береза.

Политик отметил, что Тищенко уже начал подготовку к новой должности – учредил в Верховной Раде межфракционное объединение.

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"Кстати, не понятно почему в ОП тогда не хотят перенести и саму Администрацию в "Велюр"? Все бы смотрелось гармонично. По-идиотски, как и все, что делает Зеленский с Ермаком, но в этом случае идиотизм был бы гармоничен. А сам Николай Тищенко уже начал делать первые шаги, чтоб возглавить КМДА. Он уже заявил о создании в ВР МФО "Київ діє". Это станет одной из причин рассказывать о том, что Николаю Киев не чужой и он им занимается. Выходит, что у Зеленского уже все настолько хреново с кадрами, что он готов назначать маргинализированного, вечно говорящего глупости, скандального кандидата, чье главное достоинство - это кумовство с Ермаком", - считает Береза.

Он уверен, что назначение Тищенко главой КГГА негативно отразится на Киеве и, соответственно, на рейтингах "Слуги народа".

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"Если все так и будет, то мы получим новый трэш и катастрофу в управлении Киевом. Но, как говорит величайший политический лидер современности - Какая разница? Ведь цель ОП - это сесть на бюджеты Киева и пилить их. А тут не важно, кто будет лицом, главное чтоб он был для ОП своим. Но что-то мне подсказывает, что это точно не понравится киевлянам и лишь ускорит падение всех рейтингов Зеленского и слуг. А вот в этом они сейчас лидеры", - подытожил Береза.