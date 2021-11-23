До конца года мы можем выйти на 60% вакцинированных от коронавируса, – "слуга народа" Радуцкий

В Украине прививка третьей дозой от коронавируса может начаться уже в этом году для отдельных категорий людей.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил нардеп "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы не будем снижать темпы вакцинации, а сегодня это в среднем 300 тыс. доз в сутки за исключением выходных, то по таким темпам, как говорит Минздрав, до конца года мы можем выйти на 60% вакцинированных. Но честно вакцинированных, а не тех, кто купил себе сертификат", – отметил нардеп.

"Что касается третьей бустерной дозы, уже сейчас Минздрав разрабатывает систему, при которой люди с повышенным риском осложнений от коронавируса – это пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями – мы надеемся, что еще в этом году Минздрав им позволит использовать третью бустерную дозу", - добавил Радуцкий.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что до конца года будут вакцинированы 40% взрослых украинцев.

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