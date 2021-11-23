"Слуга народа" Неклюдов: Воскресную акцию под ОП устроили для дестабилизации ситуации в стране

Участники акции протеста возле Офиса президента выдвигали требования для дестабилизации ситуации в стране, которая и так непроста.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил нардеп "СН" Владлен Неклюдов.

"Если эти угрозы будут воплощаться в жизнь – будут какие-то массовые беспорядки, хулиганские действия или провокации, тогда должны реагировать правоохранительные органы, отвечающие за правопорядок в обществе. Те люди выдвигают такие требования как раз для дестабилизации ситуации в стране, когда она и так непроста", – сказал он.

Неклюдов отмечает, что временная следственная комиссия ВР под председательством "слуги народа" Марьяны Безуглой не установила "фактов по подтверждению повестки, озвучиваемой участниками этой акции". "Там нет ничего, что подтверждало бы факт измены. По крайней мере, никто этого не видит. Здесь проблема толкований", - добавил он.

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По мнению Неклюдова, было бы неправильно, если бы власти выполнили требования участников акции протеста.

"Неправильно исполнять желания участников (я считаю, что это все проплачено олигархами). Иначе это будет проявлением слабости и капитуляции, прежде чем они шантажируют и президента, и членов нашей партии", - сказал он.

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