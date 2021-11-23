СБУ превращается в охрану опричников Зеленского, - нардеп "ЕС" Арьев

Провал спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" свидетельствует о системной работе по срыву деятельности украинской разведки.

Такого мнения придерживается народный депутат "Европейской солидарности" Владимир Арьев, о чем он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Вагнеровцы" - это не единственный случай, который произошел в 2020 году и свидетельствует о системной работе по срыву деятельности украинской разведки, в частности, история с группой Шведа (тренировавшаяся для осуществления операции по освобождению украинцев из донецкой тюрьмы и изоляции) и то, что с ними сделала СБУ, говорит о том, что эта работа была абсолютно целенаправленной", - сказал он.

По мнению Арьева, работу украинских спецслужб подрывают планомерно.

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"Посмотрите, Служба безопасности Украины превращается в личную охрану опричников Зеленского. Работа разведывательных органов существенно ослабляется либо срывом спецопераций, либо кадровым составом. Потому что специалистов оттуда увольняют или открывают против них уголовные дела. Зато люди Татарова (заместитель председателя ОП. – Ред.) и Демченко (первый заместитель секретаря СНБО. – Ред.) из прокуратуры и МВД занимают должности в разведке", - добавил он.

С мнениями других политиков о провале спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" можно ознакомиться здесь.