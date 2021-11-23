Тищенко не отрицает своего возможного назначения в КГГА: Всему свое время. Ждем принятия закона о столице
"Всему свое время", - заявил Тищенко в коротком комментарии "PavlovskyNEWS", передает Цензор.НЕТ.
"Вокруг меня очень много разных слухов. В ближайшее время я на все отвечу. Всему свое время", - сказал он.
Тищенко также упомянул о том, что назначение возможно только после того, как будет принят новый закон о столице, предусматривающий разделение должностей городского головы Киева и главы КГГА.
"Ожидаем принятия закона о столице", - заявил нардеп.
Как сообщалось, народный депутат VIII созыва Борислав Береза сообщил со ссылкой на источники в Офисе президента, что президент Зеленский согласился назначить главой КГГА депутата от "Слуги народа", владельца ресторана "Велюр" Николая Тищенко. О своем желании занять должность руководителя КГГА Тищенко заявлял еще в 2019 году, когда в Верховную Раду был только представлен законопроект о столице. Недавно Тищенко инициировал создание в парламенте межфракционного депутатского объединения "Київ діє".