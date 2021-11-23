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Javelin на Донбассе не использовали, - представитель штаба ООС Мельничук

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Javelin на Донбассе не использовали, - представитель штаба ООС Мельничук
В штабе Операции Объединенных сил отрицают использование американских переносных противотанковых комплексов Javelin.

Об этом начальник прессслужбы ОС Ярослав Мельничук заявил в комментарии "Українській правді", сообщает Цензор.НЕТ.

Он заверил, что ОС отрицают информацию, "предоставленную неизвестно кем". По состоянию на данный момент на Донбассе "Джавелины" не использовались.

Представитель ОС пообещал, что как только "Джавелины" используют против российско-оккупационных войск, украинцы сразу об этом узнают.

Ранее "слуга народа", глава подкомитета по оборонной промышленности и технической модернизации Игорь Копытин сообщил, что украинские войска применили в зоне ООС противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники, а также беспилотников, вертолетов и заходящих на посадку самолетов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные США поинтересовались опытом Украины в применении ПТРК "Javelin", - Генштаб ВСУ

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Топ комментарии

  • Салаутдин
    не факт,если бы шмальнули,было бы видео - обязательно - всем интересно было бы узнать,кого из бурято-шахтёрских витезей первым поплющило за руский миръ такой дорогой омереканской фиговиной..
  • Vladimir Soukhov
    Наши генералы обосрались и оправдываются перед путлером: Не ни разу, мамой клянусь !
  • AbOriginal_UA
    Начальник ГРУ говорит, что применяли, нардеп от "СН" говорит, что применяли, а пресс-служба ООС, что нет !?
    У семи нянек Джавелин без дела !
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