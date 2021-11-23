Степень кандидата наук нардепу ОПЗЖ Киве не присуждали, – Минобразования
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"По состоянию на 23.11.2021 года Киве Илье Владимировичу не присуждена научная степень кандидата наук по государственному управлению", – говорится в ответе на запрос.
Ранее Кива утверждал, что его лишили ученой степени и называл это формальным поводом к дискредитации.
Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.
Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.
26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.
В июне 2021 года Министерство образования и науки сообщило, что осуществляет проверку материалов о предоставлении народному депутату Киве степени кандидата наук.