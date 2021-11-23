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Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе. ФОТОрепортаж

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В Генштабе утверждают, что "Джавелины" использовали во время учебы на полигоне "Широкий лан".

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что "Джавелины" и "Байрактары" использовали во время инструкторско-методических занятий в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных Сил Украины за 2021 год.

"Мы приобрели и получили от партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что существенно повысило боеспособность Вооруженных Сил Украины. Это, в частности, разведывательно-ударные комплексы "Байрактар" и противотанковые ракетные комплексы "Джавелин". Учитывая опыт боевых действий в районе операции Объединенных сил мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости", - цитирует пресс-служба Генштаба слова главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного.

В Генштабе отметили, что на мероприятии также присутствовал министр обороны Алексей Резников. А также опубликовали фотографии с военных учений.

Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 01

Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 02
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 03
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 04
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 05
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 06
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 07
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 08
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 09
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 10
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 11
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 12
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 13
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 14
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 15
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 16
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 17

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Напомним, ранее издание MilitaryTimes сообщило, что взяло интервью у главы ГУР Кирилла Буданова. Оно сообщает, что Буданов сказал, что системы Javenlin использовались против российских войск на Донбассе.

Также об этом сообщал "слуга народа" Копытин. В штабе ООС отрицали использование "Джавелинов" в зоне проведения операции.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Повторю. Меня тоже утром в новости от "слуги" напрягло отсутствие фоток. Только с полигона Ширлан. Было очень похоже на пиар. Джевелин -- очень специфическая и дорогая штука чтобы ее использовать не по серьезной технике. По всяким БТР, БМП и подобному у нас и без Джевлеинов инструменты есть.
  • olele
    забувсь?..



    SprechenFührer (67%)@SprechenFuehrer

    11 ч



    Ситуація наступна

  • Romk@
    Это же тот же Буданов у которого и операции по вагнеровцам не было, так что то что он лепит можно делить на два.
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