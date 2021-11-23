Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе. ФОТОрепортаж

В Генштабе утверждают, что "Джавелины" использовали во время учебы на полигоне "Широкий лан".

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что "Джавелины" и "Байрактары" использовали во время инструкторско-методических занятий в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных Сил Украины за 2021 год.

"Мы приобрели и получили от партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что существенно повысило боеспособность Вооруженных Сил Украины. Это, в частности, разведывательно-ударные комплексы "Байрактар" и противотанковые ракетные комплексы "Джавелин". Учитывая опыт боевых действий в районе операции Объединенных сил мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости", - цитирует пресс-служба Генштаба слова главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного.

В Генштабе отметили, что на мероприятии также присутствовал министр обороны Алексей Резников. А также опубликовали фотографии с военных учений.

































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Напомним, ранее издание MilitaryTimes сообщило, что взяло интервью у главы ГУР Кирилла Буданова. Оно сообщает, что Буданов сказал, что системы Javenlin использовались против российских войск на Донбассе.

Также об этом сообщал "слуга народа" Копытин. В штабе ООС отрицали использование "Джавелинов" в зоне проведения операции.