Высшие военачальники США и РФ Милли и Герасимов провели переговоры "по безопасности"

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли имел телефонный разговор с начальником Генштаба РФ генералом Валерием Герасимовым по поводу "ряда вопросов безопасности".

Об этом сообщил во вторник спикер Объединенного комитета полковник Дэйв Батлер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Телефонный разговор состоялся на продолжении общения двух лидеров с целью снижения рисков и урегулирования конфликтов на оперативном уровне", – говорится в заявлении.

В то же время, стороны договорились не разглашать детали разговора.

Напомним, администрация США, Госдепартамент и Пентагон на протяжении последних дней неоднократно выражали серьезную обеспокоенность в связи с сосредоточением российских войск у границы с Украиной. В Вашингтоне сообщалось, что проводят интенсивные консультации с Киевом, российской стороной, а также союзниками и партнерами в регионе.

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