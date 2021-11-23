Секретарь Совета безопасности России Патрушев: В Украине может вспыхнуть

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявляет о высокой вероятности в Украине масштабного кризиса и появлении миллионов беженцев.

Об этом он заявил в интервью российской газете "Аргументы и факты", сообщает Цензор.НЕТ.

Речь во время интервью шла о мигрантах, пытающихся попасть в Польшу из Беларуси.

"В любой момент в Украине может вспыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать убежище в других местах", – заявил Патрушев.

Он утверждает, что к такой ситуации якобы привели действия Запада, который, по его мнению, "установил свой протекторат в Украине" и "довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до бедности".

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