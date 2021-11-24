Подозреваемых в покушении на министра Лещенко защищают бесплатные адвокаты
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Адвокатом по назначению для американского бизнесмена стала Алла Угрина. Во время суда она выражала позицию его защиты – согласно ей, во всем виновата только Елена Богач. Мы связались с Аллой для того, чтобы она рассказала о ситуации подробнее, однако она отказалась рассказывать другие подробности, сославшись на тайну следствия. Кроме того, участие в этом процессе, по мнению Аллы Угриной, для нее завершено. "У господина Курта будет платный защитник", – заверила она. Впрочем, найти адвоката американец еще не смог: "Не так легко найти адвоката, безупречно владеющего юридической терминологией на английском языке, в такой короткий промежуток времени".
Адвокат второй подозреваемой Игорь Шаповалов также является бесплатным адвокатом по назначению, и на сегодняшний день он также все еще остается ее единственным защитником. Как отметил Игорь Шаповалов в разговоре с Цензор.НЕТ, конечно, до защиты в суде еще очень далеко, на данный момент идет следствие. По информации защитника, арестованные подозреваемые еще даже не допрошены.
Напомним, американский бизнесмен и его знакомая подозреваются в том, что они были заказчиками покушения на убийство министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.