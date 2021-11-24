Операция по задержанию "вагнеровцев" провалилась именно из-за решения ее отложить, - Грозев

Автор расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер" Христо Грозев считает, что решение украинской власти отложить финальную часть операции на несколько дней стало главной причиной ее провала.

Об этом он сказал в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

"Такая операция должна действовать как часовой механизм, – сказал Грозев. – Каждый шаг должен быть прописан, и возможное отклонение от сценария должно быть заранее известно".



По его мнению, решение на пять дней сдвинуть финал операции существенно повысило риски, что она завершится провалом, поскольку в это время наемники должны были жить на территории Беларуси, в которой проходила очень нервная предвыборная кампания. Грозев отметил, что в то время Беларусь была "очень-очень параноидальна" не только по отношению к Западу, но и по отношению к России.



Расследователь считает, что до момента переноса последней фазы операции риск ее срыва составлял "20%, максимум – 30%".

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"Потому что даже за эти семь часов, которые нужны были, чтобы 33 боевика транзитом проехали через Беларусь, возможно, "Альфа" КГБ приняла бы их. По крайней мере, чтобы использовать как разменную монету", – сказал Грозев.



После решения перенести финал операции риск ее срыва увеличился до 95%, убежден он.



"Они должны зарегистрироваться в отеле, причем два раза – в двух разных отелях. Вся эта информация передается в реальном времени в КГБ. Мы, кстати, сами получили эту информацию благодаря белорусским киберпартизанам, которые взломали базу КГБ. Мы увидели, как передавалась информация об их заселении в реальном времени... Конечно, это создало очень много дополнительных рисков. Особенно в том месяце, когда [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко начал говорить, что он подозревает русских, Кремль в попытке вмешиваться в его кампанию перед выборами. То есть риск увеличился с 20% до 95%", – сказал Грозев.



Он отметил, что расследователи так и не смогли четко установить, почему украинские власти решили перенести финальную фазу операции – пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленском по этому поводу Bellingcat не удалось.

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"Единственный мотив, который мы смогли найти как возможный, – это грядущая договоренность о перемирии [на Донбассе]... Легитимным политическим объяснением было бы, что очень большие надежды возлагались на это перемирие и именно это отнимало внимание и время в тот момент. Если это так, они должны это сказать и объяснить свои мотивы", – считает Грозев.



По его мнению, украинские власти совершают моральное преступление, когда скрывают данные об этой спецоперации.



"Считаю это, скорее, моральным преступлением, не политическим. Чтобы это было политическим преступлением, оно должно быть без каких-то других плюсов", – сказал расследователь.



При этом Грозев отметил, что есть доказательства совершения преступлений вагнеровцами в отношении "сотен, а может быть, тысяч людей", и отрицать эти данные или скрывать их – "моральное преступление".