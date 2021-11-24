Аксенов пригласил президента Болгарии Радева в оккупированный Крым

Глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенова приглашает посетить Крым президента Болгарии Румена Радева, ранее называвшего полуостров "российским".

Об этом Аксенов написал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Поддерживаю инициативу болгарского общества по приглашению Румена Радева в Крым. Российский и болгарский народы связывают традиционно дружеские отношения, общая история, православная вера. Мы всегда рады увидеть болгарских гостей на крымской земле", - отметил он.

Аксенов считает, что Радев мог бы лично убедиться, что на полуострове царит "свободный выбор свободных людей".

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Напомним, ранее президент Болгарии Румен Радев во время дебатов кандидатов в президенты 18 ноября заявил, что считает Крым "российской территорией", а антироссийские санкции ЕС - неэффективными. 19 ноября МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева в связи с высказываниями главы государства.

ЦИК Болгарии 22 ноября объявил окончательные результаты президентских выборов, согласно которым Радев переизбран на второй срок.

В МИД Украины сообщили, что официальная позиция Болгарии остается неизменной: Крым – украинский.