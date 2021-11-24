Украина прошла пик смертности от COVID-19, - НАН

НАН Украины опубликовала прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине на 24 ноября - 7 декабря 2021 года ("Прогноз РГ-56").

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАН в фейсбуке.

Отмечается, что прогноз подготовила Рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине (базовое учреждение – Институт проблем математических машин и систем НАН Украины): https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx...

"В последние две недели эпидемия спадала по всем показателям. По сравнению с пиковыми значениями количество положительных ПЦР-тестов сократилось на 53%, новых обнаружений уменьшилось на 30%, занятых коек в больницах - на 19%, суточные госпитализации уменьшились на 30%, смертность – на 9%. Позднее всего был пройден пик смертности: 8–12 ноября 2021 года. Убывание заболеваемости наблюдается во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей", - говорится в сообщении.

По данным НАНУ, предварительный анализ избыточной смертности показал, что общая смертность от причин, связанных с COVID-19, в течение всего периода эпидемии в Украине в 2,15 раза превышает зарегистрированную смертность от COVID-19.

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Также ученые отмечают, что была получена оценка эффективности вакцинации для предотвращения госпитализации для отдельных возрастных категорий, которая составила от 84 до 92% для полной вакцинации.