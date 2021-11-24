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Один украинский воин ранен на Донбассе. За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь, у Широкиного враг применил 120-мм минометы, - штаб ООС

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Один украинский воин ранен на Донбассе. За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь, у Широкиного враг применил 120-мм минометы, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 23 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Зайцевого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Верхнеторецкого российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Шумов враг открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Широкиного противник применял минометы калибра 120 мм.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 24 ноября нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - резюмировали в пресс-центре ОС.

Один украинский воин ранен на Донбассе. За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь, у Широкиного враг применил 120-мм минометы, - штаб ООС 01

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Вони просто відтягують патріотичний електорат у Порошенка.
    Згадаймо як це реалізується на практиці. Вибори на Закарпатті, в яких приймала участь Маруся Звіробій. Туди зненацька увірвався Кошулинський. Маруся поступилась йому, надавши свій електорат. І, звісно, він програв какій разніце. Щоправда там і вибори сфальшували.
  • 5 копійок
    Мене теж вразила його промова на Говерлі. Рядових свободівців використовують втемну.
  • Яр Холодний
    От саме про це я і кажу весь час - один "корисний ідіот" може натворить більше біди ніж найлютіший ворог! І саме тому я "не переварюю" ні "тягнибоків",

    ні "корчинських", ні "кошулинських", і ні "фаріонів", з "ніцоями"Вони своїм "показним псевдопатріотизмом" лише ************ від себе "поміркованих" українців , які їх інакше , як "навіженими", не називають!

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