США пригласили 110 стран на "саммит за демократию", среди которых и Украина. Россия, Китай и Венгрия - вне списка
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно опубликованному списку, Россию и Китай к участию в саммите не пригласили. При этом Тайвань входит в число 110 делегаций, приглашенных на "саммит за демократию".
Из стран-членов ЕС приглашены все, кроме Венгрии.
Союзника США по НАТО - Турцию - участвовать в саммите также не позвали.
Однако администрация Байдена пригласила Польшу, Индию и Филиппины.
Среди стран бывшего СССР в списке приглашенных Украина, Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония. Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан в числе участников не значатся.
В дополнение к мировым лидерам Байден соберет представителей гражданского общества и частного сектора для проведения ряда мероприятий, посвященных "разработке конкретных обязательств и результатов для саммита".
Примерно через год Байден проведет второй саммит, чтобы "подвести итоги достигнутого прогресса и наметить общий путь вперед".
В августе сообщалось, что Байден решил созвать 9-10 декабря виртуальный саммит "лидеров за демократию". Этот саммит, говорилось в сообщении Белого дома, "стимулирует обязательства и инициативы по трем основным темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие уважению прав человека".