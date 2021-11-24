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США пригласили 110 стран на "саммит за демократию", среди которых и Украина. Россия, Китай и Венгрия - вне списка

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США пригласили 110 стран на "саммит за демократию", среди которых и Украина. Россия, Китай и Венгрия - вне списка
Госдепартамент США опубликовал на своем сайте список из 110 стран, приглашенных участвовать в "саммите за демократию", организованном президентом США Джо Байденом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно опубликованному списку, Россию и Китай к участию в саммите не пригласили. При этом Тайвань входит в число 110 делегаций, приглашенных на "саммит за демократию".

Из стран-членов ЕС приглашены все, кроме Венгрии.

Союзника США по НАТО - Турцию - участвовать в саммите также не позвали.

Однако администрация Байдена пригласила Польшу, Индию и Филиппины.

Среди стран бывшего СССР в списке приглашенных Украина, Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония. Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан в числе участников не значатся.

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В дополнение к мировым лидерам Байден соберет представителей гражданского общества и частного сектора для проведения ряда мероприятий, посвященных "разработке конкретных обязательств и результатов для саммита".

Примерно через год Байден проведет второй саммит, чтобы "подвести итоги достигнутого прогресса и наметить общий путь вперед".

В августе сообщалось, что Байден решил созвать 9-10 декабря виртуальный саммит "лидеров за демократию". Этот саммит, говорилось в сообщении Белого дома, "стимулирует обязательства и инициативы по трем основным темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие уважению прав человека".

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Все правильно.
    Рашка і угорці то майже єдин нарот-урот.
    А китайці...в них свої уявлення про світ. Мурахи.
  • Senator S 01a656ec
    Мацковия стала демократической когда ее придумал Хан Батый в далеком 1237 году....
  • Senator S 01a656ec
    Старина Джо по факту создал новый НАТО,где Британия США Австралия Япония и Тайвань будут играть ключевую роль...
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