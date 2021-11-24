Вооруженные формирования РФ не пропускали наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, ссылаясь на "приказы командиров", - СЦКК

Вооруженные формирования Российской Федерации пытаются любой ценой скрыть свои преступления на временно оккупированных территориях Украины от патрулей СММ ОБСЕ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС в фейсбуке.

"Наблюдатели Миссии страдают от произвола оккупантов даже в то время, когда представители руководимых Российской Федерацией группировок принимают участие в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы. Более того, безосновательно обвиняют украинскую сторону СЦКК в игнорировании запросов на предоставление гарантий безопасности в ходе проведения", - говорится в сообщении СЦКК.

Так, 23 ноября, в период между 09:45 и 10:00 патруль СММ, направлявшийся из подконтрольных правительству Украины районов, прибыл примерно за 350 м севернее южного края участка разведения в районе Золотое с целью проехать во временно оккупированные районы. Два человека вооруженных формирований РФ, украшенные нарукавными повязками с надписью "СЦКК", не пропустили патруль Миссии, сославшись на "приказы от своих командиров". В 10:05 патруль вынужден был покинуть блокпост и вернуться на контролируемую правительством Украины территорию.

В этот же день, в 10:59, на блокпосте к югу от моста возле Станицы Луганской, член вооруженных формирований РФ не пропустил наблюдателя, который намеревался пройти в направлении неподконтрольных Правительству Украины районов, сославшись на "необходимость разрешения" от оккупационного руководства. В 11:00 патруль Миссии покинул этот район и вернулся в Станицу Луганскую.

В период между 11:42 и 11:57 третий патруль СММ, следовавший из подконтрольных правительству Украины районов, прибыл на блокпост на автодороге Т0504 ориентировочно в 1,5 км юго-западнее временно оккупированного Молодежного. На блокпосте член вооруженных формирований РФ не пропустил патруль Миссии, сославшись на "приказы от своих командиров". В 12:04 патруль покинул блокпост и вернулся на контролируемую правительством Украины территорию.

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Украинская сторона СЦКК напоминает, что Решение Постоянного совета ОБСЕ №1117 предусматривает обеспечение безопасного доступа Миссии по всей Украине. Неограниченный и безусловный доступ ко всем районам. Кроме того, согласно мандату, Миссии поручено докладывать о любых ограничениях свободы передвижения СММ или других обстоятельствах, препятствующих выполнению ее мандата.

Тем не менее, не смотря на все препятствия, патрулям СММ ОБСЕ удалось обнаружить на временно оккупированной территории девять единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенных с нарушением Минских договоренностей.

Так, в зоне действий так называемого 2 армейского корпуса ВФ РФ, в районе Мирного зафиксированы:

- танки неопределенного типа – две единицы;

- самоходные гаубицы неопределенного типа – семь единиц.

Зафиксированные международными наблюдателями нарушения со стороны ВФ РФ являются очередным проявлением агрессивных намерений Российской Федерации. В то время как подразделения Вооруженных Сил Украины соблюдают Минские договоренности.