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За "экстремистские преступления" МВД Беларуси предлагает лишать гражданства, а как дополнительное наказание - конфисковать имущество

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За "экстремистские преступления" МВД Беларуси предлагает лишать гражданства, а как дополнительное наказание - конфисковать имущество
МВД Беларуси предлагает лишать гражданства за "экстремистские преступления" и установить безусловную административную ответственность за подписку на "экстремистские интернет-ресурсы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В настоящий момент нами совместно с заинтересованными государственными органами прорабатываются законодательные инициативы, направленные на обеспечение национальной безопасности государства. В частности, полагаем, что гражданство Республики Беларусь может быть утрачено лицами, признанными виновными в совершении отдельных категорий преступлений экстремистской направленности или причинении тяжкого вреда интересам Республики Беларусь, независимо от способа приобретения гражданства", - заявил в интервью изданию "Минская правда" начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Андрей Паршин. Интервью опубликовано во вторник на сайте издания mlyn.by.

Кроме того, в МВД считают "необходимым установить безусловную административную ответственность за подписку на интернет-ресурсы, чьи материалы признаны экстремистскими, и применять к лицам, совершим преступления экстремистской направленности, в качестве дополнительного наказания общую конфискацию их имущества".

По словам Паршина, в 2021 году Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией установило 120 владельцев и администраторов интернет-ресурсов деструктивной направленности. Ограничен доступ к 104 таким интернет-ресурсам, материалы 125 телеграм-каналов и чатов признаны экстремистскими. По решению МВД Беларуси являются экстремистскими формированиями 13 групп граждан, их деятельность запрещена.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Ще забули "поражение в правах" на 5-10-20 років! І "10 лет без права переписки"!
  • faust7808
    Придется отблагодарить МВД БелоруССии цветами
  • Яр Холодний
    Сначала били самых родовитых,
    Потом стреляли самых работящих,
    Потом ряды бессмысленно убитых
    Росли из тысяч самых немолчащих.

    Среди последних - всё интеллигенты,
    Радетели достоинства и чести,
    Негодные в работе инструменты
    Для механизма поголовной лести.

    В подручных поощряя бесталанность,
    Выискивала власть себе подобных.
    В средневековье шла тоталитарность,
    Создав себе империю удобных,

    Послушных, незаметных, молчаливых,
    Готовых почитать вождём бездарность,
    Изображать воистину счастливых,
    По праву заслуживших легендарность...

    Держава, обессиленная в пытках,
    Ещё не знала о потерях сущих,
    Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
    Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.

    (Ігор Коханівський 1989)
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