В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"Свыше 13 млн человек получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19! Всего с начала вакцинации от COVID-19 в Украине сделаны более 23 млн прививок.
За сутки 23 ноября в Украине:
зафиксированы 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 183, медработников);
286 121 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 86 299 человек, полностью иммунизированы – 199 822 человека.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 4077 человек;
летальных исходов – 595;
выздоровели - 29 044 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 367 461 человек;
выздоровели - 2 825 641 человек;
летальных исходов – 82 913;
проведено ПЦР-тестирований – 15 648 456.
С начала вакцинальной кампании привиты 13 000 634 человека, из них получили одну дозу – 13 000 632 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 225 182 человека. В общей сложности проведены 23 225 814 прививок.
88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.