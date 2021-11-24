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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели
В Украине зафиксированы 14 325 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 24 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Свыше 13 млн человек получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19! Всего с начала вакцинации от COVID-19 в Украине сделаны более 23 млн прививок.

За сутки 23 ноября в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели 01 зафиксированы 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 183, медработников);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели 01 286 121 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 86 299 человек, полностью иммунизированы – 199 822 человека.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели 01 госпитализированы – 4077 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели 01 летальных исходов – 595;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели 01 выздоровели - 29 044 человека.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели 01 заболели – 3 367 461 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели 01 выздоровели - 2 825 641 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели 01 летальных исходов – 82 913;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 15 648 456.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 000 634 человека, из них получили одну дозу – 13 000 632 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 225 182 человека. В общей сложности проведены 23 225 814 прививок.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели 12

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Топ комментарии

  • Дмитрий Гайдарченко
    Ну тут явно не клоуны виноватые, то что мудрий нарід» не очень умный
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    У нас дети и так ходили в школы
  • Serhiy Shramko
    Клоуни у владі це факт, але це не клоуни не йшли вакцинуватись все літо, це не клоуни носили маски на шиї, ходили на масові концерти. Це ж люди які позастрягали на курортах коли відмінили рейси на початку пандемії, просили щоб їх держава забрала, бо вони застряли, після чого як дикуни тікали з Борисполя порушуючи своє зобовязання сиділи 14 днів на карантині. Я ще ні разу не хворів на коронавірус, а є такі що по 2-3 рази хворіють.
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