В Украине за сутки от COVID-19 умерли 595 человек, зафиксированы 14 325 новых случаев заражения, 29 044 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 14 325 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 24 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Свыше 13 млн человек получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19! Всего с начала вакцинации от COVID-19 в Украине сделаны более 23 млн прививок.

За сутки 23 ноября в Украине:

зафиксированы 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 183, медработников);

286 121 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 86 299 человек, полностью иммунизированы – 199 822 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4077 человек;

летальных исходов – 595;

выздоровели - 29 044 человека.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 367 461 человек;

выздоровели - 2 825 641 человек;

летальных исходов – 82 913;

проведено ПЦР-тестирований – 15 648 456.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 000 634 человека, из них получили одну дозу – 13 000 632 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 225 182 человека. В общей сложности проведены 23 225 814 прививок.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.









