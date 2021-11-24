В центре Киева временно ограничат движение транспорта из-за массового мероприятия, - МВД. КАРТА

В среду, 24 ноября, с 10:30 до 17:00 в центре Киева в связи с проведением массового мероприятия ограничат движение транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МВД в фейсбуке.

"В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в Киеве ограничат движение на: улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади); Европейской площади; улице Крещатик; бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской); улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской)", – говорится в сообщении.

В МВД также призвали водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.

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