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В мире возросло количество летальных исходов от COVID-19. Украина - в тройке лидеров по суточной смертности. ИНФОГРАФИКА

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В мире возросло количество летальных исходов от COVID-19. Украина - в тройке лидеров по суточной смертности. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 24 ноября в мире зарегистрировали 557 738 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 8154 (вчера 5828) человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 259 091 743 случая инфицирования, из них 557 738 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 184 309 человек, из них 8154 за минувшие сутки.

В мире возросло количество летальных исходов от COVID-19. Украина - в тройке лидеров по суточной смертности 01

Побороли болезнь и вылечились 234,4 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

В мире возросло количество летальных исходов от COVID-19. Украина - в тройке лидеров по суточной смертности 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 9-ю, по летальным случаям - 3-ю в мире и 2-ю в Европе.

В мире возросло количество летальных исходов от COVID-19. Украина - в тройке лидеров по суточной смертности 03
В мире возросло количество летальных исходов от COVID-19. Украина - в тройке лидеров по суточной смертности 04

Топ комментарии

  • Tui Yii
    заявила про заниження в 2,5 рази , Да я этот бред вообще не понял прочитав все что они написали. Сейчас есть статистика по авгус за этот год в оф. доступе, и по ней по сравнению с прошлым годом да, короновируса они написали нехило, НО уменьшились онкология,сердце и пр. (НИКОГДА небыло уменьшения, а тут нате, нация здоровеет) не сильно конечно, но в несколько тысяч точно. Если принять во внимание писульку НАН - получается что нация вообще начала здороветь с прогрессией но коварный вирус все испортил? Это уже верх идиотизма или еще будет? Они уже в своих цифрах начали париться или расчет что бестолковое население которое вообще ничем не интерисуется проглотит и этот бред.
  • Олександр САТ РЕМ
    Всі країни крім україни з високим рівнем Експерементальних щеплень
  • Tui Yii
    Мы наверно друг друга не поймем,пока не выясним
    Есть статистика всей смерности - есть смерность от ковид (в ней) и есть куча других групп (в ней).
    НАН говорит что смерность от ковид занижена - значит нужно отнять от всех групп и перевести в ковидную,не меняя общую = уменьшение других групп = % смерности от ковил в разы выше и оздоровление нации от других болячек? Вот так ничего не делая,путем математики можно оздаравливать и отчитываться???
    Если наоборот, разнести из ковидной цифры (согласно вашему высказыванию -вирус в основном стал причиной их смерти,а не сердце ) всех кто умер от болячек своих но на момент смерти просто имел и ковид, каждого в свою группу, то у нас все станет на свои места по смерности + группа ковида как отдельной болячки уменьшится. НО тогда уменьшится и % смерности от ковид. А на это никто не пойдет в рамках сегодняшней вакханалии.

    Само высказывание НАН на сегодня - для не думающих и не интерисующихся ничем и не умеющих считать, очередная пугалка и проверка на отупляемость населения, потом можно вообще любой бред писать. Для тех кто с математикой и логикой дружит - это треш.
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