"Слуга народа" Яременко об угрозе наступления РФ: "Новая война" не будет воспроизведением 2014 года

"Новая война" не будет полностью воссозданием "технологии" войны 2014 года.

Об этом заявил нардеп "СН" Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.

"Объявлением войны было решение Федерального собрания РФ о включении АРК в состав РФ. Война, которая де-факто началась еще раньше, с тех пор не прекращалась ни на секунду. Не стоит при этом представлять войну в картинках 1914 или 1944 года. Это не о сплошных сотнях и километрах укрепрайонов или часовых артиллерийских обстрелах перед штыковыми атаками. И о том, что у нас достаточно обстрелянных и мотивированных воевать с оккупантом на всей территории противник тоже знает. "Новая война" не будет и полностью воссозданием "технологии" войны 2014 года. Прежде всего, основания говорить о новом витке обострения и возможности серьезной эскалации есть", - заявил он.

"Конфликт на Востоке Украины изнурительный для обеих сторон. И если маневры Украины заключаются в попытках снизить цену военных поражений 2014-2015 годов и максимально погасить боевые действия, то в России пространство для маневра больше. И даже те угрожающие будущему России тенденции в общественном и экономической жизни, которые по мнению многих обозревателей в Украине ставят в стратегическом измерении под сомнение будущее России, на самом деле в краткосрочной перспективе могут быть для политического руководства РФ сильным стимулом вести себя еще более агрессивно. Никто не отменял правила внутренние провалы компенсировать внешними успехами", - добавил политик.

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"Кремлевские лидеры поняли, что быстро и эффективно взорвать Украину изнутри не смогут. Разочарован Кремль и активностью президента Зеленского в искоренении важных инструментов российского политического влияния на Украину (решение СНБОУ) и его неготовностью реализовать Минские договоренности любой ценой (в конце концов, Минские договоренности и являются навязанными Украине извне, но по сути и планом подрыва Украины изнутри). Интересно, что особое раздражение и беспокойство России вызывает украинская стратегия затягивать НАТО в Украину, пока мы не можем затянуть Украину в НАТО (в российском исполнении это звучит "войти в НАТО через заднюю дверь"). И здесь срабатывает логика - если не получается дешевле, то можно вернуться к "старым и проверенным методам" - силе. Тем более что дипломатическую неуступчивость Украина демонстрирует на фоне явной внутренней нестабильности, которая может быть легко расширена за счет реальных или надуманных причин", - подчеркнул нардеп.

"С другой стороны, США демонстрируют желание договориться. В российском представлении - это проявление слабости. Так почему же не сесть за стол переговоров, но с позиции сильной стороны, которая не просит об отмене санкций, а готова, например, освободить новые оккупированные территории Украины или прекратить военную кампанию в обмен на равнозначные действия Запада? Та же самая логика еще лучше действует по отношению к европейцам, которые даже из российских интервенций 2008 года в Грузии и 2014 года в Украине не смогли сделать выводов. - запуск "Северного потока 2", например. Там также силовые инструменты в российском представлении помогут быстро выиграть бюрократическую игру с затягиванием сертификации и тд.", - отметил "слуга народа".

"Следовательно, у России есть мотивы хотеть очередной эскалации в Украине. Силы для этого тоже есть. Очень грубо ошибаются те украинские обозреватели, которые потенциал России к военной эскалации считают в количестве "штыков" вдоль границы с Украиной. Повторюсь, это в 1914 или 1944 годах для наступательных операций нужно было достичь численного преимущества над противником в 3-5 раз, а арифметика военного баланса в исполнении некоторых обозревателей тоже очевидно манипулятивна: мол, у россиян вдоль границы с Украиной всего 90-100 тысяч войск, а ВСУ это почти 250 тысяч. Это не битва под Аустерлицем, где одна армия бросается на другую. Россияне вполне способны сосредотачивать преобладающие силы на определенных направлениях и "размазывать" оборонные ресурсы Украины, инициируя одновременно значительное количество "горячих точек".Но основное преимущество РФ в другом - на море и в воздухе, в высокоточных ракетных вооружениях, в киберсфере", - предостерег Яременко.

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"Широкомасштабная агрессия против Украины может произойти и в виде сухопутной наступательной операции (например, с целью окружить и уничтожить все силы ООС и расширить временно оккупированные территории на Востоке, создав угрозу захвата основных центров Южной, Центральной и Северной Украины), и в виде сокрушительных ракетно- бомбовых ударов, когда под приводом подавления военной мощи Украины будет уничтожена ее стратегическая инфраструктура, и в виде гибридной атаки, и в виде комбинирования некоторых или всех вышеперечисленных способов", - добавил он.

"Поводами могут быть провокации хоть в акватории Черного или Азовского морей, хоть в Приднестровье", хоть на границе с Беларусью, хоть в зоне ООС. Заявления США и нескольких европейских стран о готовности оказать Украине расширенную оборонную помощь в случае нового вторжения со стороны России отражают их уверенность (кажется не только на основе спутниковых снимков наращивания российского военного присутствия вдоль границы с Украиной, о которых все говорят), в том, что худший сценарий очень вероятен. Потому они спешат его предупредить. И во избежание обвинений в повторении ошибок 2008 и 2014 годов и понимая, что нынешнее обострение в том числе является следствием и их коллективной неспособности обуздать Россию, особенно потому, что после победы над Украиной Россия не остановится. Действительно ли Россия готовится к новой войне в Украине, или только хочет, чтобы в контексте активизации разного рода попыток договориться Запад так думал - это покажет время. Но очевидно, что огромные усилия уходят у России именно для того, чтобы лишить Украину поддержки Запада. Россия убеждена, что без поддержки Запада у Украины нет возможности противостоять любым ее планам. Очевидно и другое - понимая, что Россия это уже не раз делала, и есть возможности и причины сделать это снова, мы не имеем права радоваться иллюзии, что проблема рассосется сама или без наших усилий", - резюмировал Яременко.