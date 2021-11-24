Учения проведены с соблюдением всех международных протоколов: в Пентагоне ответили на упреки Шойгу относительно "репетиции ядерного удара по РФ"

Стратегическое командование США и стран-союзников по НАТО публично объявляло о проведении испытаний по интеграции истребителей НАТО в Черноморском регионе в начале этого месяца, а обучение было проведено с соблюдением всех международных требований и протоколов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом официальный представитель Пентагона, комментируя заявление, сделанное во вторник министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время переговоров с его китайским коллегой.

Шойгу пожаловался на то, что американские бомбардировщики в начале ноября отработали потенциальный ядерный удар по России по двум разным направлениям.

Следует отметить, что о проведении этих миссий было объявлено публично, они были тщательно спланированы Стратегическим командованием США (STRATCOM) и Командованием ВС США в Европе (EUCOM) совместно с союзниками и партнерами для обеспечения максимальных возможностей обучения и интеграции, с соблюдением всех национальных и международных требований и протоколов", - заявил официальный представитель Пентагона, подполковник Антон Семельрот в письменном ответе Российской службе "Голоса Америки".

Шойгу выдвинул это обвинение в момент очередного обострения американо-российских отношений из-за Украины после того, как высокопоставленные должностные лица администрации Джо Байдена выразили обеспокоенность по поводу возможного нападения России на своего южного соседа - предположение, которое Кремль отверг как ошибочное.

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Москва, в свою очередь, обвинила Соединенные Штаты, НАТО и Украину в "провокационном и безответственном" поведении, указав на поставку американского оружия Украине, использование Украиной турецких беспилотников против сепаратистов, поддерживаемых Россией, на востоке Украины и военные учения НАТО, проводимые поблизости ее границ.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва отмечает значительный рост активности американских стратегических бомбардировщиков, которые, по его словам, в этом месяце совершили 30 полетов вблизи российских границ. Это, по его словам, в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Шойгу пожаловался, в частности, на учения, в ходе которых американские бомбардировщики якобы имитировали нанесение ядерного удара по России, которые, по его словам, прошли в начале ноября.

"Министр обороны России подчеркнул, что в ходе обучения сил США Global Thunder десять американских стратегических бомбардировщиков отрабатывали применение ядерного оружия против России как по западному, так и по восточному направлениям, - говорится в официальном заявлении Минобороны РФ, - Минимальное удаление от нашей государственной границы составляло 20 километров".

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По словам Шойгу, российские подразделения ПВО "своевременно выявляли американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов".

Шойгу заявил об этом во время видеоконференции с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ. Он сказал, что полеты американских бомбардировщиков у восточных границ России также представляют угрозу для Китая.

"На этом фоне российско-китайская координация становится стабилизирующим фактором по мировым делам", - сказал Шойгу.

ВВС США в Европейской зоне 6 ноября выпустили заявление, в котором говорится, что американские сверхзвуковые бомбардировщики В-1В "Лансер", входящие в состав 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи, совершили полет над Восточной Европой во время миссии по интеграции истребителей. В учениях приняли участие истребители ВВС Дании, Польши, Словакии, Венгрии и Турции.