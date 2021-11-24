Учения проведены с соблюдением всех международных протоколов: в Пентагоне ответили на упреки Шойгу относительно "репетиции ядерного удара по РФ"
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом официальный представитель Пентагона, комментируя заявление, сделанное во вторник министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время переговоров с его китайским коллегой.
Шойгу пожаловался на то, что американские бомбардировщики в начале ноября отработали потенциальный ядерный удар по России по двум разным направлениям.
Следует отметить, что о проведении этих миссий было объявлено публично, они были тщательно спланированы Стратегическим командованием США (STRATCOM) и Командованием ВС США в Европе (EUCOM) совместно с союзниками и партнерами для обеспечения максимальных возможностей обучения и интеграции, с соблюдением всех национальных и международных требований и протоколов", - заявил официальный представитель Пентагона, подполковник Антон Семельрот в письменном ответе Российской службе "Голоса Америки".
Шойгу выдвинул это обвинение в момент очередного обострения американо-российских отношений из-за Украины после того, как высокопоставленные должностные лица администрации Джо Байдена выразили обеспокоенность по поводу возможного нападения России на своего южного соседа - предположение, которое Кремль отверг как ошибочное.
Москва, в свою очередь, обвинила Соединенные Штаты, НАТО и Украину в "провокационном и безответственном" поведении, указав на поставку американского оружия Украине, использование Украиной турецких беспилотников против сепаратистов, поддерживаемых Россией, на востоке Украины и военные учения НАТО, проводимые поблизости ее границ.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва отмечает значительный рост активности американских стратегических бомбардировщиков, которые, по его словам, в этом месяце совершили 30 полетов вблизи российских границ. Это, по его словам, в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Шойгу пожаловался, в частности, на учения, в ходе которых американские бомбардировщики якобы имитировали нанесение ядерного удара по России, которые, по его словам, прошли в начале ноября.
"Министр обороны России подчеркнул, что в ходе обучения сил США Global Thunder десять американских стратегических бомбардировщиков отрабатывали применение ядерного оружия против России как по западному, так и по восточному направлениям, - говорится в официальном заявлении Минобороны РФ, - Минимальное удаление от нашей государственной границы составляло 20 километров".
По словам Шойгу, российские подразделения ПВО "своевременно выявляли американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов".
Шойгу заявил об этом во время видеоконференции с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ. Он сказал, что полеты американских бомбардировщиков у восточных границ России также представляют угрозу для Китая.
"На этом фоне российско-китайская координация становится стабилизирующим фактором по мировым делам", - сказал Шойгу.
ВВС США в Европейской зоне 6 ноября выпустили заявление, в котором говорится, что американские сверхзвуковые бомбардировщики В-1В "Лансер", входящие в состав 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи, совершили полет над Восточной Европой во время миссии по интеграции истребителей. В учениях приняли участие истребители ВВС Дании, Польши, Словакии, Венгрии и Турции.