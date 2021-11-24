COVID-вакцинация предотвращает госпитализацию детей на 88,8%, взрослых на 92,2%, - НАН Украины. ИНФОГРАФИКА
Среди детей этот показатель составил 88,8%, а среди взрослых достиг 92,2%, при этом подавляющее большинство госпитализированных в стационар не имело никакой прививки, говорится в исследовании, опубликованном на сайте НАН, передает Цензор.НЕТ.
Доля госпитализированных пациентов с коронавирусом в возрасте от 10 до 17 лет (на 100 тысяч населения) составляет:
- 7,5 – невакцинированные;
- 0,8 – имели одну дозу вакцины;
- 0,8 – прошли полный курс вакцинации.
Таким образом, эффективность предотвращения COVID-госпитализации для детей в возрасте от 10 до 17 лет составляет 89,1% после первой прививки, а 88,8% после полного курса.
Показатели госпитализированных пациентов с коронавирусом в возрасте от 18 до 29 лет (на 100 тысяч населения):
- 4,5 – невакцинированные;
- 0,7 – имели одну дозу вакцины;
- 0,3 – прошли полный курс вакцинации.
Эффективность предотвращения COVID-госпитализации для людей от 18 до 29 лет составляет 84,2% после первой прививки, а 92,2% после полного курса.
Доля госпитализированных пациентов с коронавирусом в возрасте от 30 до 49 лет (на 100 тысяч населения) составляет:
- 7,7 – невакцинированные;
- 2,7 – имели одну дозу вакцины;
- 1,2 – прошли полный курс вакцинации.
Эффективность предотвращения COVID-госпитализации для людей от 30 до 49 лет составляет 65,0% после первой прививки, а 84,4% после полной иммунизации.
Показатели госпитализированных пациентов с коронавирусом в возрасте от 50 до 64 лет (на 100 тысяч населения):
- 24,5 – невакцинированы;
- 11,3 – имели одну дозу вакцины;
- 3,8 – прошли полный курс вакцинации.
Таким образом, эффективность предотвращения COVID-госпитализации для людей от 50 до 64 лет составляет 53,7% после первой прививки, а 84,6% после полной вакцинации.
Доля госпитализированных пациентов с коронавирусом в возрасте от 65 лет (на 100 тысяч населения) составляет:
- 41,4 – невакцинированные;
- 17,0 – имели одну дозу вакцины;
- 6,4 – прошли полный курс вакцинации.
Так, эффективность предотвращения COVID-госпитализации для людей от 65 лет составляет 58,9% после первой прививки, а 87,7% после полной вакцинации.