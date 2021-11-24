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COVID-вакцинация предотвращает госпитализацию детей на 88,8%, взрослых на 92,2%, - НАН Украины. ИНФОГРАФИКА

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COVID-вакцинация предотвращает госпитализацию детей на 88,8%, взрослых на 92,2%, - НАН Украины. ИНФОГРАФИКА
Ученые НАН сравнили эффективность вакцин от коронавируса для предотвращения госпитализации.

Среди детей этот показатель составил 88,8%, а среди взрослых достиг 92,2%, при этом подавляющее большинство госпитализированных в стационар не имело никакой прививки, говорится в исследовании, опубликованном на сайте НАН, передает Цензор.НЕТ.

Доля госпитализированных пациентов с коронавирусом в возрасте от 10 до 17 лет (на 100 тысяч населения) составляет:

  • 7,5 – невакцинированные;
  • 0,8 – имели одну дозу вакцины;
  • 0,8 – прошли полный курс вакцинации.

Таким образом, эффективность предотвращения COVID-госпитализации для детей в возрасте от 10 до 17 лет составляет 89,1% после первой прививки, а 88,8% после полного курса.

Показатели госпитализированных пациентов с коронавирусом в возрасте от 18 до 29 лет (на 100 тысяч населения):

  • 4,5 – невакцинированные;
  • 0,7 – имели одну дозу вакцины;
  • 0,3 – прошли полный курс вакцинации.

Эффективность предотвращения COVID-госпитализации для людей от 18 до 29 лет составляет 84,2% после первой прививки, а 92,2% после полного курса.

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Доля госпитализированных пациентов с коронавирусом в возрасте от 30 до 49 лет (на 100 тысяч населения) составляет:

  • 7,7 – невакцинированные;
  • 2,7 – имели одну дозу вакцины;
  • 1,2 – прошли полный курс вакцинации.

Эффективность предотвращения COVID-госпитализации для людей от 30 до 49 лет составляет 65,0% после первой прививки, а 84,4% после полной иммунизации.

Показатели госпитализированных пациентов с коронавирусом в возрасте от 50 до 64 лет (на 100 тысяч населения):

  • 24,5 – невакцинированы;
  • 11,3 – имели одну дозу вакцины;
  • 3,8 – прошли полный курс вакцинации.

Таким образом, эффективность предотвращения COVID-госпитализации для людей от 50 до 64 лет составляет 53,7% после первой прививки, а 84,6% после полной вакцинации.

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Доля госпитализированных пациентов с коронавирусом в возрасте от 65 лет (на 100 тысяч населения) составляет:

  • 41,4 – невакцинированные;
  • 17,0 – имели одну дозу вакцины;
  • 6,4 – прошли полный курс вакцинации.

Так, эффективность предотвращения COVID-госпитализации для людей от 65 лет составляет 58,9% после первой прививки, а 87,7% после полной вакцинации.

COVID-вакцинация предотвращает госпитализацию детей на 88,8%, взрослых на 92,2%, - НАН Украины 01

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Топ комментарии

  • Vi Wa
    Уже подкрадываются к детям, происходят вбросы. Пусть привыкают. Ззаодно посмотрим на реакцию родителей. Дали в себя - дадут и в детей. Геббельс, Гитлер,Сталин от такого цинизма вертятся на том свете от лютой зависти а существующие диктаторы, вне зависимости от страны, радостно потирают гадкие ручёнки.
  • Posich Posich
    Тобто з 3 дітей ,що вакциновані в Україні 1 попав у лікарню і це 90% ефективності? Цікава математика🤯
  • A San
    Це різні віруси. Вірус оспи не змінюєтьбся сотнями років. Вірус коронавірусу мутує постійно.
    І підхід до вакцинації повинен бути різним.

    https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top
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