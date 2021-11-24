Перемещения войск РФ у границ Украины "крайне необычны", а заявления об учениях делаются для прикрытия, - заместитель генсека НАТО Джоанэ

Организация Североатлантического договора обеспокоена "крайне необычным" наращиванием российского военного присутствия вокруг Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сказал заместитель генерального секретаря Северо-Атлантического альянса Мирча Джоанэ в интервью румынской редакции Радио Свобода.

Джоанэ назвал перемещения российских войск у границ Украины "крайне необычными".

"Мы обеспокоены, потому что видим необычную и значительную мобилизацию российского военного присутствия вокруг Украины (...) Мы считаем Крым и всегда будем рассматривать Крым как суверенную территорию Украины, незаконно оккупированную Российской Федерацией", - сказал он.

Таккже Джоанэ отказался однозначно интерпретировать движения войск РФ как прямую угрозу, но подчеркнул, что разведка НАТО внимательно наблюдает за ними.

"Мы пытаемся обеспечить ситуационную осведомленность, то есть, уверенность, что у нас есть полная картина происходящего", – сказал он.

Замглавы НАТО считает, что заявления России, будто она просто проводит учения на собственной территории, делаются лишь для прикрытия. По его данным, наблюдаемая активность не позволяет в это поверить. Он добавил, что руководство Альянса "убеждает российскую сторону отказаться от военного наращивания, которое происходит практически по всему периметру Украины".

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Замгенсека НАТО подчеркнул, что все, что делает Альянс в регионе, носит исключительно оборонительный характер и полностью прозрачно. "В нашей реакции нет ничего политического, это просто самозащита", – пояснил он.

Он также заявил, что риторика, будто НАТО представляет потенциальную угрозу для России, "просто неверна".

"У нас на Черном море три члена союза – Румыния, Болгария и Турция, а также два важных партнера – Украина и Грузия. Поэтому вполне закономерно, что мы делаем то, что должны. В конце концов, это не блок НАТО оккупировал Крым и вторгся в восточную Украину", – сказал Джоанэ.