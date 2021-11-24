За сутки от коронавируса в Киеве умерли 35 человек, выявили 1743 новых случая, - Кличко
Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Всего за период пандемии в Киеве 7284 летальных исхода в результате вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 291 437.
За прошедшие сутки заболели: 1003 женщины в возрасте от 18 до 93 лет и 646 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет. А также 52 девочки от 1 до 17 лет и 42 мальчика от 1 месяца до 17 лет.
Среди умерших: 24 женщины от 40 до 93 лет и 11 мужчин от 44 до 86 лет.
В больницы Киева госпитализировали 126 больных коронавирусом и 196 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
В то же время выздоровели за прошедшие сутки 1504 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 248 928 жителей Киева.
Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Соломенском районе - 261, в Дарницком - 253 и в Святошинском районе - 226 случаев.